شكرا لقرائتكم نهائى مونديال كرة اليد بين ناشئى مصر وألمانيا على تايم سبورتس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نهائى كرة اليد ينتظر إنجاز جديد لمصر تذيع قناة تايم سبورتس مباراة منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 أمام نظيره الألمانى المحدد لها السادسة مساء اليوم الأحد، فى نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا على الهواء مباشرة. ونحجت قناة تايم سبورتس فى الحصول على حقوق نقل مباريات مصر فى المونديال حصريا منذ انطلاقها . Advertisements وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال بنتيجة 41 /36 بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور ال 8. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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