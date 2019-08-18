حجز تذاكر الدوري والكأس “رابط موقع مكاني” Makani Tickets إحجز تذكرتي موقع مكاني

موقع مكاني هو من أحد مشاريع البريد السعودي الالكترونية الذي يقدم خدماته على أكمل وجه بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنتعرف على موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات وأهم البطولات التي تباع تذاكرها، حيث يستعد الجمهور السعودي لشراء التذاكر مع اقتراب موعد مباريات كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويوفر موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات جميع تذاكر المباريات المختلفة مثل تذاكر مباريات الدوري السعودي ومباريات منتخب المملكة العربية السعودية ومباريات كأس الملك يمكنكم الدخول وحجز التذكرة الخاصة بكم من خلال الرابط الخاص بموقع مكاني.

موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات

يعد موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات الموقع الإلكتروني الوحيد المختص بحجز وشراء جميع التذاكر؛ فعند اقتراب أي بطولة يقوم الموقع بالإعلان عن التذاكر المتاحة ويمكن لعشاق الكرة شراء التذاكر دون عناء من خلال الموقع.

ولمن يرغب في شراء وحجز التذاكر من موقع مكاني يجب أن يقوم بالإجراءات التالية:

في البداية، يرجى الدخول إلى الموقع، ومن ثم كتابة الاسم بالكامل والبريد الألكتروني والتأكيد بكتابتهم مرة أخرى.

تدخل كلمة المرور ويجب أن تتضمن 8 خانات على الأقل وحرف واحد كبير ورقم لزيادة الأمان، والتأكيد على كلمة السر أيضاُ.

يدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص من خلال موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات.

يختار الجنس إذا كان ذكر أم أنثى، وبعدها يدخل تاريخ الميلاد.

ينقر الشخص على خانة (أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة)، ثم بعد ذلك يضغط على خانة تسجيل.

رابط الولوج للموقع: تابع هذا الرابط

ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار العامة، يمكنكم الدخول وحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي بشكل عام.