لاسارتي أمام الكبار.. صفر أمام بيراميدز.. واستثناء وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بسؤاله عن نتائجه أمام الكبار، انفعل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيراميدز والذي أقيم أمس السبت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

خروج الأهلي من الكأس وضع المدير الفني الأوروجوياني في موقف محرج خاصة أن نتائجه لم تكن مرضية بالشكل الكافي على الرغم التدعيمات التي تلقاها المدرب الأجنبي منذ تعيينه وتحديدًا خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية.

- صفر بيراميدز

لاسارتي خاض أمام بيراميدز ثلاث مباريات، لم يحقق خلالها المدرب الأوروجواني أي انتصار حيث خسر مباراتي الدوري بجانب مباراة الكأس والتي جعلت الفريق الأحمر يودع مسابقة الكأس للعام الثاني على التوالي ومن نفس المنافس بعد الخسارة في الموسم الماضي بهدف دون رد.

بداية لاسارتي مع الأهلي كانت أمام بيراميدز واستطاع الأخير بقيادة مدربه الأسبق حسام حسن أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن.

وفي الدور الثاني وتحديدًا في الجولة 25 واصل لاسارتي السقوط أمام بيراميدز بالخسارة بهدف دون رد جاء عن طريق البرازيلي كينو وتحت قيادة فنية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

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لاسارتي لم يستطع الرد للمرة الثالثة تواليًا على نفس المنافس بعدما أقصاه بيراميدز من دور الـ16 وتحت قيادة فنية جديدة للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.

- نكسة أفريقية

الأهلي صاحب البطولات الأفريقية الثمانية تعرض لنسكة تُعد تاريخية بعد الخسارة من صنداونز بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب من دوري أبطال أفريقيا نسخة (2019).

هذه الخسارة جعلت لاسارتي يتعرض لضربة موجعة أمام الجماهير والإدارة خاصة بعدما فشل في الرد خلال لقاء الإياب، إذ اكتفى الفريق الأحمر بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

- تعادل وتفوق وحيد

لاسارتي مع الأهلي خاض مباراتين أمام الزمالك في مسابقة الدوري خلال نسخة (2018 -2019) حيث انتهى الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء أقيم ضمن الأسبوع 17.

وفي الدور الثاني وضمن الجولة الأخيرة استطاع لاسارتي أن يحقق تفوقًا هو الوحيد أمام الكبار بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدف دون رد جاء عن طريق النجم التونسي علي معلول.

وأمام الإسماعيلي لعب لاسارتي مباراة واحدة ضد "الدراويش" كانت في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 حيث فشل الأحمر تحت قيادة مدربه الأوروجوياني في تحقيق الفوز بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1).