اتحاد الكرة يقرر تغليظ عقوبة الـ"إنذارات الثلاثة" في الدوري

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن تغليظ عقوبة الحصول على إنذارات في بطولة الدوري، بداية من الموسم

الجديد 2019/ 2020.

قال عامر لـ"الوفد"، إنه تقرر تغليظ عقوبة اللاعب الذي يحصل على إنذارات

متتالية، بمعنى أن اللاعب يتم إيقافه بعد الحصول على 3 إنذارات، لكن التعديل في اللائحة، أن اللاعب إذا تكرر حصوله على 3 إنذارات وإيقافه، سيتم تغريمه ماديًا.