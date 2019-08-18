رياضة | "مدفعجي" ريال مدريد يطعن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدفعجي" ريال مدريد يطعن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد بزميله جاريث بيل، عقب الفوز 3-1 على سيلتا فيجو في افتتاح الدوري الإسباني.

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وقال كاسيميرو للصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل ساعدنا في حصد الألقاب، وكان يُسجل في المباريات النهائية، ونحترمه جميعًا.. بيل يجب أن يلعب، فهو لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف كاسيميرو: "هزيمة برشلونة من بلباو لا تُغير أي شيء، ونحن نفكر فقط في كرة القدم ومبارياتنا ولا نفكر في برشلونة أو ننشغل بهم".