اخبار الرياضه

رياضة | "مدفعجي" ريال مدريد يطعن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدفعجي" يطعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد بزميله جاريث بيل، عقب الفوز 3-1 على سيلتا فيجو في افتتاح .

 

 

Advertisements

وقال كاسيميرو للصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل ساعدنا في حصد الألقاب، وكان يُسجل في المباريات النهائية، ونحترمه جميعًا.. بيل يجب أن يلعب، فهو لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لنا".

 

وأضاف كاسيميرو: "هزيمة برشلونة من بلباو لا تُغير أي شيء، ونحن نفكر فقط في كرة القدم ومبارياتنا ولا نفكر في برشلونة أو ننشغل بهم".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا