رياضة | الأهلي يصدم جماهيره

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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على عدم ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم مطالبة الجماهير بالتعاقد مع مهاجم مميز كبديل عن وليد أزارو.

واكتفى مجلس الأهلي بالصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي بضم المالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي مع تمديد إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

كان الأهلي قد خسر بهدف نظيف من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وودع البطولة.