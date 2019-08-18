رياضة | أخبار سارة لجماهير الهلال قبل بداية دوري المحترفين

تلقت جماهير نادي الهلال السعودي أخبار سارة في الساعات الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن عودة اللاعب "عبد الله عطيف" إلى تدريبات الفريق من جديد خلال الساعات الماضية، وهو ما يعزز من فرص اللاعب في خوض لقاء الفريق الأول في بطولة دوري المحترفين أمام نادي "أبها".

ويذكر بأن العطيف كان قد تعرض للإصابة عضلية جعلته يغيب عن لقاء الهلال والأهلي في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والذي خسره الهلال بهدف نظيف، ولكنه في نهاية الأمر قد تأهل إلى دور ربع النهائي بمجموع المباراتين 4-3.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن عودة الفريق الأول للتدريبات من جديد بعد نهاية الراحة التي تحصل عليها اللاعبين بعد تأهل الفريق على حساب الأهلي في دوري الأبطال.