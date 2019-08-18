رياضة | نادي النصر يتلقى صدمة جديدة قبل أيام من انطلاق الدوري السعودي

تلقت إدارة نادي النصر السعودي صدمة قوية، وذلك بعدما أعلن مسؤولي نادي الإتفاق السعودي، بأنهم قد قرروا عدم التنازل عن خدمات اللاعب الدولي "محمد الكويكبي"، وذلك على الرغم من وجود عرض رسمي من قبل نادي النصر الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية.

وذكرت مصادر صحفية، بأن نادي النصر السعودي قد تقدم بضم رسمي في بداية الأمر بشأن الحصول على خدمات "الكويكبي" بنظام الشراء النهائي، ولكن العرض قد تم رفضه من قبل إدارة الإتفاق، وعاد بعدها مسؤولو النصر وقدموا عرض آخر ينص على إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط، ولكن الإتفاق قد رفض هذا العرض أيضًا، ليصاب جماهير نادي النصر بصدمة قوية قبل أقل من أسبوع من إنطلاق بطولة دوري المحترفين السعودي.

وفي سياق منفصل، قد قرر المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، السيد "روي فيتوريا" استبعاد البرازيلي مايكون من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا بصورة نهائية، ليصبح الخيار الآن بين الثنائي نور الدين أمرابط وبيتروس، لضم أحدهما للقائمة الآسيوية، بديلًا لمايكون.