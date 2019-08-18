رياضة | بنى عبيد يفتتح ودياته اليوم عقب ختام معسكر بلطيم

يفتتح فريق بنى عبيد مبارياته الودية اليوم فى الرابعة عصرا أمام ضيفه نبروه إستعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد بدورى القسم الثالث لكلا الفريقين عقب ختام معسكره الإعدادى بمصيف بلطيم.

وكان الفريق بقيادة عادل صديق قد عاد مجددا لتدريباته اليومية عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى والتى تم منحها لجميع اللاعبين قبل العودة لإستئناف المرحلة الثالثة بفترة الإعداد.

وكان هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد الرياضى قد أعلن عن إعتماد خطة المباريات الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد حيث يلاقى دكرنس يوم الثلاثاء بملعب بنى عبيد الرياضى ثم سمنود يوم الخميس المقبل خارج ملعبه ثم صيد المحلة الأحد بملعب بنى عبيد قبل أن يخوض مباريات الدورة الودية التى تقام برأس البر بمشاركة ٨ فرق.