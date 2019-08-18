رياضة | ذا صن: النني يقترب من الانتقال لجالطة سراي التركي

أتفقت أغلب الصحف الإنجليزية عن كون الدولي المصري "محمد النني" قد أصبح يعيش أيامه الأخيرة في ناديه الحالي "الأرسنال" مؤكدة بأن اللاعب قد خارج بصورة نهائية من حسابات مدربه الإسباني "يوناي إيمري" والذي يعتمد على عدة لاعبين في مركز خط الوسط أبرزهم تشاكا وماثيو جندوزي بالإضافة إلى الوافد الجديد داني سيبايوس.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن النادي في هذا الوقت يحرص على إعطاء الفرصة بشكل أكبر كذلك للاعبين الشبان، ويريد تواجد عدد منهم في الفريق الأول، وهو الأمر الذي يقف ضد وجود "محمد النني" في النادي اللندني في الفترات المقبلة، ويجعله يقترب أكثر وأكثر من الرحيل عن صفوف الجانرز.

وعن الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات "محمد النني"، فقد أشارت أغلب الصحف الإنجليزية، بأن بطل الدوري التركي "جالاتا سراي" هو الأقرب للحصول على توقيع النني قبل غلق سوق الإنتقالات، ولكن الخلاف الآن بين النادي التركي وبين الأرسنال حول صيغة التعاقد مع اللاعب، فهل سيكون إنتقال النني إلى تركيا على سبيل البيع النهائي أم أن نجم المنتخب المصري سيلعب لجالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم أو أكثر.