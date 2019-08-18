رياضة | رسالة نارية من عماد متعب لـ "لاسارتي ونجم الأهلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من عماد متعب لـ "لاسارتي ونجم الأهلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد متعب، المحلل في شبكة قنوات أون سبورت، أن طرد أيمن أشرف، قلب دفاع الأهلي، المستحق أمام بيراميدز، ساهم في وداع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ 16.

وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية:" ارفض تحميل أيمن أشرف السبب الأساسي في خسارة الأهلي، ولكن يجب اللاعب أن يعلم انه أصبح لاعبًا دوليًا وأنه بات أهم العناصر الأساسية في الفريق الأحمر.

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وأتم:" لاسارتي لم ينجح في إدارة المباراة فنيًا، وكان سبب من أهم أسباب خسارة الأهلي اليوم.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس مصر، بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي اقيمت مساء أمس السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب، بالاسكندرية.