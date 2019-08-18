شكرا لقرائتكم شوقى غريب يحدد موعد خوض وديات المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى أنه سيخوض وديتي شهر سبتمبر المقبل فى الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر بالقاهرة.

وشدد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن الوديتين سيكونا أمام إحدي فرق أسيا او اوربا لأن منتخبات أفريقيا مرتبطة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب أنه سيحسم الوديتين للمنتخب الأوليمبي خلال اليوم أوغداً مع مسئولى اتحاد الكرة ، وسيتم حسم الملعب الذى سيستضيف المباراتين أيضا و التوقيت النهائى للقاء ومن المقرر أن يضم غريب 26 لاعبا فى المعسكر المقبل.