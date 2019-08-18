شكرا لقرائتكم غلق باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك التكميلية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغلق الزمالك، اليوم الأحد، باب الترشح فى انتخابات النادى التكميلية، والمقرر إجراءها أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء.

شهدت فترة الترشح تقدم أربعة مرشحين فى اليوم الأول وهم: "أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، الذى تقدم بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية، كما تقدم حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية، بالإضافة إلى أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الذى تقدم بأوراقه على منصب أمين الصندوق.

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فيما شهد اليوم الثانى تقدم محمد رحمى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق فيما لم يتقدم أحد فى اليوم الثالث على أن يغلق اليوم باب الترشح فى الانتخابات.