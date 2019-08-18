رياضة | سبورت: لهذا السبب نيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: لهذا السبب نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد إلى أن فرصة نادي برشلونة لضم نيمار دا سيلفا أفضل من ريال مدريد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة لا يزال لديه بطاقات أفضل من مدريد يُقدمها لإدارة باريس سان جيرمان من أجل نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد فشل في التخلص من جاريث بيل وخاميس رودريجيز وليس لديه مجال للمناورة تقريبًا.

كما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو يجهز عرضاً جديداً خاصة أن ناصر الخليفي لا يريد الاحتفاظ باللاعب.