شكرا لقرائتكم خبر عن روما يشعل الميركاتو الصيفي في الكالتشيو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو نادى روما الإيطالى المفاوضات مع نظرائهم فى نادى نابولى للحصول على خدمات المهاجم البولندى أركاديوز ميليك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» فإن ميليك بإمكانه مغادرة صفوف نابولى هذا الصيف، مشيرًا إلى أن ناديى روما وريال بيتيس الإسبانى يرغبان فى التعاقد مع المهاجم البولندى الذى أبدى فى وقت سابق رغبته فى الانضمام لنادى العاصمة الإيطالية.

وكشف الموقع أن روما يضع ميليك كبديل محتمل فى حال رحل البوسنى إيدين دجيكو، القريب من الانضمام لصفوف إنتر ميلان، وتابع أن ريال بيتيس الإسبانى يرغب فى تعزيز الفريق فى ظل انطلاق منافسات بطولة الليجا، التى انطلقت مساء الجمعة الماضى.

يُشار إلى أن نابولى يرغب فى التعاقد مع ماورو إيكاردى مهاجم إنتر ميلان، فيما يواجه منافسة قوية من يوفنتوس وروما على ضم المهاجم الأرجنتينى.

كما يرغب نادى روما الإيطالى فى التعاقد مع مدافع ليفربول قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوفه فى الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، فإن صفقة انتقال ديان لوفرين إلى صفوف روما مهددة بالفشل، بعدما حاول ليفربول رفع مطالبه فى اللحظات الأخيرة.

Advertisements

وأضافت أن روما وليفربول توصلا إلى اتفاق حول انتقال لوفرين للجيالوروسى، فى صفقة على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء مقابل 18 مليون يورو، القيمة الإجمالية للصفقة.

وكشفت الصحيفة أن ليفربول حاول رفع قيمة انتقال لوفرين لذئاب روما، حيث طالب بزيادة مليون يورو أخرى للموافقة على رحيل اللاعب.

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه النادى رحيل لاعبه الفرنسى ستيفن نزونزى، لاعب وسط الفريق، إلى صفوف نادى جالطة سراى التركى هذا الصيف.

وذكر روما، عبر موقعه الرسمى، أن نزونزى انضم إلى جالطة سراى لمدة موسم على سبيل الإعارة تنتهى فى 30 يونيو 2020، مع خيار شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 16 مليون يورو، قبل نهاية فترة الإعارة.

وأضاف أن جالطة سراى لديه خيار تمديد الإعارة لمدة 12 شهرًا إضافية حتى 30 يونيو 2021، مقابل 500 ألف يورو.

ولفت النادى الإيطالى إلى أنه حال قرر جالطة سراى تفعيل بند تمديد إعارة اللاعب لسنة أخرى فبإمكان النادى جعل الصفقة دائمة مقابل رسوم قدرها 13 مليون يورو.

يُشار إلى أن نزونزى انضم للجيالوروسى فى صيف 2018، وتمكن خلال الموسم الماضى من المشاركة فى 39 مباراة بقميص الذئاب، سجل خلالها هدفا واحدا فقط.