شكرا لقرائتكم المقاصة يخوض وديته الثانية أمام القناة بمعسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة وديته الثانية في معسكر الاسماعيلية اليوم الأحد، حيث يلتقي الفريق الفيومي بنظيره فريق القناة في إطار الاستعداد للموسم الجديد .

ودخل الفريق الفيومي في معسكر مغلق بمدينة الاسماعيلية الجمعة الماضية في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ومباراة الزمالك بكأس مصر، وأفتتح المقاصة مبارياته الودية، بالتعادل مع المريخ انتهت بالتعادل 1/1 .

ومن المقرر أن يواجه مصر المقاصة، النادي المصري في ختام معسكر الاسماعيلية الأربعاء المقبل، ويعود الفريق الفيومي إلى القاهرة، مساء يوم الخميس المقبل، لاستكمال تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي استعدادا لملاقاة الزمالك في مباراة دور ال 8 لبطولة كأس مصر باستاد السلام بالقاهرة .