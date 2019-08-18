شكرا لقرائتكم الأهلى يطوى صفحة "بيراميدز" ويستعد لموقعة الإياب أمام اطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاهلي خلال الساعات المقبلة الاستعداد لمباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل ببرج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغلق الأهلى خلال الساعات الجارية صفحة مواجهة الفريق الأحمر مع بيراميدز التى أقيمت أمس، السبت، في دور الـ16 لكاس مصر، وانتهت بتوديع الأحمر البطولة من أجل بدء الاستعداد لمباراة "إطلع بره" .

ويخوض الأهلي مباراة الجمعة المقبل بأريحية شديدة بعدما فاز في لقاء الذهاب ببرج العرب برباعية نظيفة وحصل مسئولو النادى بعد التواصل مع الجهات الأمنية على موافقة بحضور 10 ألاف مشجع فى لقاء الإياب كما حدث في لقاء الذهاب.