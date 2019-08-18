رياضة | خبر سار لعشاق ميسي

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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن ليونيل ميسي سيفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا هذا العام 2019 بعدما تفوق فى عدد النقاط على المرشحين الأخرين.

وذكرت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية أن ليونيل ميسي قد تفوق على كل من فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول والبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى.

وأشارت الصحيفة أن ميسي قد حصد 252 نقطة متفوقاً على الهولندى الذى حصد 224 نقطة وحصد كريستيانو رونالدو 181 نقطة على حسب التسريبات التى نشرتها الصحيفة الإيطالية.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن القائمة المختصرة التى تضم الثلاثي ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.