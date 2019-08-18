رياضة | ريال مدريد يفسح الطريق لبرشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفسح الطريق لبرشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيتخذ موقفاً حيادياً حاليا ويفسح الطريق لغريمه برشلونة لضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيفسح الطريق لبرشلونة لإجراء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لإقناعه بعودة نيمار وانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات وإذا فشلت فإنه سيكون بإمكانه إعادة فتح المفاوضات بشكلٍ أكثر هدوءاً مع باريس سان جيرمان.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع سفر بعض مسئولي البرسا الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لمقابلة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا وجد مسئولي باريس سان جيرمان صعوبة بيع نيمار لبرشلونة فإنهم سيكونوا أكثر مرونة في مفاوضاتهم مع الملكي حول بيعه لهم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النية الموجودة لدى فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في جلب النجم البرازيلي لملعب السنتياجو برنابيو إلا أن الصحيفة الإسبانية ألمحت أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يريد نيمار ولا يشعر بحماس كبير لضمه حاليا حيث أن لديه الكثير من الخيارات في خط الهجوم.