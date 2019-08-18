رياضة | أياكس يضرب فينلو برباعية بالدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يضرب فينلو برباعية بالدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق أياكس أمستردام مضيفه فينلو 4-1، أمس السبت في الجولة الثالثة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المغربي حكيم زياش بهدف لأياكس في الدقيقة 44 ثم أضاف دوشان تاديتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

وتكفل كلاس يان هونتلار بالهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 66 وبعد عشر دقائق فقط أحرز دافيد ناريس الهدف الرابع.

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وجاء الهدف الوحيد لفينلو بواسطة إيفرت لينثورست في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد أياكس أمستردام إلى سبع نقاط في الصدارة بالتساوي مع فيتيسه وسبارتا روتردام.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز سبارتا روتردام على مضيفه أدو دين هاج 2-1.