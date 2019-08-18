رياضة | ليفاندوفسكي يرحب بنجم برشلونة

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رحب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الالماني بالبرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المتوقع انضمامه للفريق البافاري.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية إمكانية انتقال كوتينيو على سبيل الإعارة إلى الدوري الألماني في الساعات المقبلة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وأشارت إلى أن كوتينيو سيتأقلم سريعا مع طريقة لعب الفريق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: "كوتينيو ليس بحاجة طويلة من أجل التأقلم مع طريقة لعب الفريق وافكاره".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلًا: "اعتقد أن كوتينيو من نوعية اللاعبين القادرين على التأقلم بسرعة دون وجود أي مشاكل".