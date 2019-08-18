شكرا لقرائتكم تسليم وتسلم.. جلسة خاصة بين طارق يحيي وميتشو فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعقد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت الحالى للزمالك جلسة مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق، عقب وصول الأخير خلال الساعات الجارية إلى القاهرة.

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وستشهد جلسة طارق يحيى مع ميتشو إطلاع الأخير على تقرير يحيى الفنى بشأن المرحلة الماضية وكذلك الحديث عن مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالى، المقرر لها الجمعة القادمة فى إياب الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، بعد غلق صفحة مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد التى حرص ميتشو على متابعتها بشكل كامل عبر شاشات التلفزيون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الزمالك قبل استلام المهمة بشكل رسمى، بجانب التعرف على منافسه بطل الصومال.

ومن المقرر، أن يتواجد طارق يحيى، فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك، حيث سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيكون أيمن حافظ مديرًا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، فيما سيصطحب الصربى ميتشو، مدربان مساعدان على أقصى تقدير فى الجهاز الفنى المعاون له إحداهما سيكون فنى والأخر مدربًا لحراس المرمى، وفى هذه الحالة سيرحل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الأبيض الحالى عن الفريق الأول، وسيعرض عليه مسئولى الزمالك مهمة الإشراف على حراس المرمى بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائى بعد وصول المدير الفنى الصربى إلى القاهرة فيما ضمن أنطونيو مدرب الأحمال الحالى استمراره ضمن جهاز ميتشو.