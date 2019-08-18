شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستأنف تدريباته لرفع معدلات اللياقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعود اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر للتدريب على فترتين بمعسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر فى تمام السابعة والنصف صباحاً والخامسة عصراً لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين .

ويخوض الاسماعيلى خلال المعسكر سلسلة من المباريات الودية بدأت بالتعادل السلبى مع بتروجت مساء الجمعة ثم مواجهة الاعلاميين مساء السبت على أن يلاقى حرس الحدود عصر غدا الاثنين .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.