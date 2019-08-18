شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر رد الشركة الراعية لتحديد موعد قرعة بطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو اتحاد الكرة خلال الفترة الجارية رد الشركة الراعية لتحديد موعد قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 / 2020 والمحدد له حتي الآن 19 سبتمبر. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الشركة الراعية هي من ستحدد موعد قرعة الدوري والذي سيكون خلال أيام الأسبوع الجاري والذي سيتم خلاله الكشف عن موعد انطلاق وانتهاء المسابقة بشكل رسمي الي جانب تحديد ملاعب كل فريق. ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل.

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