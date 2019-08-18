إعلان اسماء المرشحين لرابطة الأندية المحترفة 24 أغسطس

تقرر إعلان اسماء المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، يوم 24 أغسطس الجاري، بعد فحص أوراق المرشحين والتأكد من انطباق شروط الترشح عليهم. المرشحين والتأكد من انطباق شروط الترشح عليهم. وتلقى اتحاد الكرة إخطارًا بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص أوراق المرشحين، يرأسها المستشار أحمد حلمي الشريف، وفي عضويتها د.نهاد حجاج المستشار القانوني للرابطة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة. لجنة ثلاثية لفحص أوراق المرشحين، يرأسها المستشار أحمد حلمي الشريف، وفي عضويتها د.نهاد حجاج المستشار القانوني للرابطة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

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