بات ستاد السكة الحديد، مرشحًا بقوة لاستضافة مباريات بطولة الدوري في الموسم الجديد 2019/2020، والمقرر انطلاقه خلال الشهر المقبل. انطلاقه خلال الشهر المقبل. وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من وادي دجلة يطلب فيه اللعب على ملعب السكة الحديد، وتعهد مسئولو النادي الدجلاوي بالحصول على موافقة الأمن لإقامة مباريات الفريق على ذلك الملعب. يطلب فيه اللعب على ملعب السكة الحديد، وتعهد مسئولو النادي الدجلاوي بالحصول على موافقة الأمن لإقامة مباريات الفريق على ذلك الملعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. ستاد السكة الحديد يعود لاستضافة مباريات الدوري الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.