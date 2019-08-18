مستندات .. لجنة ثلاثية تراجع أوراق المرشحين لعضوية رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة، خطابًا من د.نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة، يُفيد بتشكيل لجنة لمراجعة أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي للرابطة. لمراجعة أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي للرابطة. ويضم تشكيل اللجنة كلًا من: المستشار أحمد حلمي الشريف رئيسًا للجنة، وفي العضوية كلًا من نهاد حجاج ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة. Advertisements

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