المصري يطلب لعب مبارياته في الدوري على ملعب الإسماعيلي أو السويس

تلقى اتحاد الكرة، خطابًا من المصري البورسعيدي، يحدد فيه ملعبي الإسماعيلية والسويس، لاستضافة مبارياته

في بطولة الدوري خلال الموسم المقبل.

كما طلب نادي سموحة لعب مبارياته في ستاد الإسكندرية وبرج العرب، وأرسل إنبي خطابًا يطلب فيه اللعب في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.