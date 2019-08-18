المصري والإسماعيلي يرشحان عضو اتحاد الكرة للانضمام لرابطة الأندية المحترفة

رشح ناديا المصري والإسماعيلي، حماده المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للانضمام إلى المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة. المحترفة. والجدير بالذكر أن باب ترشيح الأندية لأشخاص من خارجها للانضمام للمكتب التنفيذي للرابطة، أغلق يوم 8 أغسطس الماضي. التنفيذي للرابطة، أغلق يوم 8 أغسطس الماضي. وكان نادي المقاصة ينوي ترشيح المصري للانضمام للرابطة إلا أنه أرسل خطابه لاتحاد الكرة بعد الوقت المحدد للترشيح.

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