خالد الغندور: إقالة لاسارتي ومحمد يوسف مدربًا مؤقتًا

أكد الإعلامي خالد الغندور، عن اتخاذ مسئولي الأهلي قرارا بشأن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وتكليف "محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد. لحين التعاقد مع مدير فني جديد. وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي، وتكليف محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد". وتكليف محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد". وكان الأهلي قد خسر أمس بهدف نظيف أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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