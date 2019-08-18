رياضة | كواليس أزمة نجمي برشلونة الكبرى بعد الهزيمة أمام بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس أزمة نجمي برشلونة الكبرى بعد الهزيمة أمام بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن غضب المدافع الإسبانى جيرار بيكيه من زميله الفرنسي عثمان ديمبلي فى مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو فى أولى مباريات الليجا والتى خسرها برشلونة بهدف فى الدقائق الأخيرة بأقدام أدوريز.

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وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن اللاعب جيرار بيكيه غضب من عثمان ديمبلي بسبب أدائه الضعيف للوجبات الدفاعية خلال اللقاء.

وأشارت الصحيفة أن بيكيه قد أبدى غضبه بشدة على ديمبيلي خلال أحتفال لاعبو بيلباو بالهدف بسبب عدم ضغطه على اللاعب الذى أرسل العرضية التى جاء منها الهدف.