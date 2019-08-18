رياضة | مفاجأة مدوية.. هادي خشبة يرشح أسطورة الأهلي لتدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. هادي خشبة يرشح أسطورة الأهلي لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هادي خشبة نجم الأهلي السابق، أن الفريق افتقد الإدارة الفنية القوية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هزيمة الفريق أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، جاءت بسبب تفوق منافسه بدنيا، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون.

وتابع خشبة في تصريحات تليفزيونية عقب خسارة الأهلي:" هناك فارق فني كبير بين ديسابر ولاسارتي، مؤكدا أن ديسابر تفوق بشكل كبير وأدار المباراة بكل حرفية.

Advertisements

وأكمل: "الأهلي دعم صفوفه جيدا وبصفقات قوية ويمتلك فريقا مميزا، لكن يجب أن يقوده مدرب قوي"، مؤكدا أن لاسارتي غير قادر على إظهار قدرات اللاعبين الحاليين.

ورشح هادي خشبة حسام حسن نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سموحة الحالي لقيادة الأهلي فنيا مؤكدا أنه الأنسب.