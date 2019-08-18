رياضة | خطة جهنمية من برشلونة لإبعاد نيمار عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جهنمية من برشلونة لإبعاد نيمار عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة نادي برشلونة، لإبعاد ريال مدريد عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن بعدما علم برشلونة بإقتراب الويلزي جاريث بيل من الإنتقال لصفوف بايرن ميونيخ، تحرك مسؤولي البارسا على الفور لإنهاء صفقة إنتقال البرازيلي "كوتينيو" لاعب الفريق إلي النادي البافاري علي سبيل الإعارة.

وكان ريال مدريد يخطط للتخلص من جاريث بيل من أجل توفير التمويل اللازم لصفقة "نيمار" دون إرهاق ميزانية النادي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن جاريث بيل لن يتلقي أي عرضًا جديدًا خلال الفترة الحالية بعد إفساد برشلونة إنتقاله للبايرن، مما يصعب مهمة ريال مدريد في التخلص منه وتوفير الأموال اللازمة لحسم صفقة نيمار، وذلك يمهد الطريق أمام برشلونة لضم اللاعب البرازيلي.

وأعلن بايرن ميونخ تعاقده مع كوتينيو، لاعب برشلونة لمدة عام، على سبيل الإعارة، مع بند يمنحه أحقية شراء اللاعب.

ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة لضم البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.