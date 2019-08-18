رياضة | موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين Time SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين Time SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر مع منتخب ألمانيا يوم الأحد 18 أغسطس في الساعة السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وتذاع جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين عبر قناة تايم سبورت، وأيضا عبر قناة الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمي وقناة اليوتيوب.

ونجح منتخب مصر في التاهل للمباراة النهائية على حساب منتخب البرتغال بعد الفوز عليه بنتيجة 41 - 36، بينما صعد منتخب المانيا على حساب منتخب الدنمارك بعد الانتصار بنتيجة 31 - 23.

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته في بداية البطولة برصيد 8 نقاط، بعد الفوز على منتخبات [ المجر - السويد - الصين - كندا ]، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة من منتخب فرنسا.