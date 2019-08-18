رياضة | المصائب لا تأتي فرادي.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لا تأتي فرادي.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب رمضان صبحي وعمرو السولية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الزمالك المقبلة بمسابقة السوبر المصري.

ويأتي غياب الثلاثي لحصول كلا من السولية وصبحي، على الإنذار الثالث، فيمل حصل أشرف على الكارت الأحمر، خلال مواجهة بيراميدز بكأس مصر.

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ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم 18 من سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.