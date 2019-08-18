رياضة | بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم لاسارتي مع الأهلي في 244 يوما؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم لاسارتي مع الأهلي في 244 يوما؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد الخروج من كأس مصر والهزيمة على يد بيراميدز بهدف نظيف أمس السبت.

وكان مارتن لاسارتي قد قاد الأهلي منذ أيام للتتويج بلقب الدوري العام للمرة رقم 41 في تاريخه.

وقضى لاسارتي 244 يوما بالكمال داخل أروقة القلعة الحمراء على رأس الجهاز الفني، كأول مدير فني يقود الفريق من خارج القواعد الأوروبية والاتجاه للمدرسة الأمريكية، حيث أظهر تباين كبير بنتائجه مع الفريق.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مشوار لاسارتي مع الأهلي منذ توليه المسئولية في 18 ديسمبر الماضي من خلال التقرير الآتي:-

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تولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي منتصف ديسمبر الماضي، وخاض معه 31 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق الفوز في 22 مواجهة.

وقاد لاسارتي، الفريق للتعادل في 3 مباريات ، وخسر 6 مواجهات، حيث قام باستخدام 35 لاعبا طوال مشواره مع الفريق الأحمر.

وتلقى لاسارتي، الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي إفريقيا، بعدما سقط أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية دون رد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز بهدف وحيد بمباراة الإياب معلنا خروج المارد الأحمر من البطولة.

وخسر لاسارتي أمام بيراميدز 3 مرات بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس.