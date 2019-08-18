رياضة | نيمار فيه سم قاتل.. رسالة تحذيرية لبرشلونة وريال مدريد من ضم نجم باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار فيه سم قاتل.. رسالة تحذيرية لبرشلونة وريال مدريد من ضم نجم باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت تقارير صحفية فرنسية بريطانية تصريحات إريك رولاند وهو طبيب سابق عالج نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان حذر فيها من عودة النجم البرازيلي إلى المباريات الرسمية مبكرا لأنه سيواجه انتكاسة جديدة بسبب الإصابة نفسها في المباريات.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اسم نيمار ارتبط مؤخرا وبقوة بالعودة إلى برشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد هذا الصيف إلا أنه ما زال ممنوعا من اللعب بعد إصابته في قدمه قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا الأخيرة بسبب خضوعه لبرنامج إعادة التأهيل الخاصة به.

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وأكد رولاند الرئيس السابق للجهاز الطبي في باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة ميل أونلاين البريطانية أن إصابة نيمار المتكررة في مشط القدم من الممكن أن تتسبب في الواقع بانتكاسة لنيمار إذا عاد للعب في وقت مبكر جدا.

وأشار رولاند إلى إن قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية كما ألمح أن إصابة نيمار مستقرة تماما حاليا بعد أن نجح الأطباء والجراحون في دمج خط الكسر بالكامل في مشط القدم الخامس.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن نيمار عانى من إصابات في القدم مع باريس سان جيرمان وكانت الإصابة الأولى حدثت في فبراير 2018 ثم في يناير 2019 بحيث صارت هذه الإصابات المتكررة أكبر مصدر للقلق للنجم البرازيلي وأنه قد يؤدي هذا لتأجيل برشلونة ومدريد القيام بأي تحركات خلال فترة الانتقالات الصيفية بخصوص النجم البرازيلي.