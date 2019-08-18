رياضة | حمادة المصري: الأهلي توج بالدوري بسبب الزمالك.. ويحتاج لإعادة النظر في المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة المصري: الأهلي توج بالدوري بسبب الزمالك.. ويحتاج لإعادة النظر في المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي يحتاج لمدرب كبير، كذلك إعادة النظر في اللاعبين المحترفين.

وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج لمدرب كبير وإعادة النظر في اللاعبين المحترفين بالفريق، فجميعهم غير إيجابين باستثناء علي معلول".