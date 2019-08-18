رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي يوم الأحد 18-8-2019 في الدوري الإنجليزي beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي يوم الأحد 18-8-2019 في الدوري الإنجليزي beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق تشيلسي، نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الأحد 18 أغسطس، وذلك في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تعادل فريق ليستر سيتي في الجولة الأولى من البطولة أمام فريق ولفرهامبتون بنتيجة التعادل السلبي على ملعب كينج باور.

بينما تعرض فريق تشيلسي لهزيمة ثقيلة أمام فريق مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وذلك بالرغم من تقديم أداء جيد على مدار المباراة.

وسوف تذاع مباراة فريق ليستر سيتي مع فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق تشيلسي مع فريق ليستر سيتي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.