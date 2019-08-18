شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري ينطلق من «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بحلة جديدة، تنطلق مراسم الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام (الأحد) في الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، برعاية رئيس مجلس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم دوري 2019 - 2020. وستعلن خلال الحفلة الكبيرة كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرّف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، التي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيرية للدوري السعودي للمحترفين، سواء داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير لمتابعة منافسات الدوري السعودي داخل وخارج المملكة. من جهة أخرى، وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تفويض رئيس المجلس مسلي آل معمر لتوقيع 3 رعايات للمسابقة التي تنطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي احتضنته محافظة جدة ظهر أمس (السبت)، والذي ترأسه رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، بحضور المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، وممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، التي شملت عددا من الأمور التنظيمية والتسويقية، إذ تم اعتماد التعديلات المقترحة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس الذي تم في الـ7 من أبريل الماضي بمدينة الخبر.