العمري يعود للفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) اقتربت إدارة الوحدة من التوقيع مع المدافع عبدالإله العمري لاعب نادي النصر، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بسبب عدم اقتناع مدرب الفريق ماريو، بالمدافع البرازيلي ريناتو الذي شكل مع العمري الموسم الماضي ثنائيا قويا، قبل أن ينكشف ضعف دفاع الفرسان عقب هزيمتهم في المواجهة الودية المحلية أمام فريق جدة بهدف دون مقابل. وعلى صعيد استعداد فريق الوحدة لكرة اليد لمواجهة نادي تاواباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 28 من أغسطس الجاري في مستهل بطولة السوبر غلوب الدولية لكرة اليد التي ستقام بالمنطقة الشرقية، انضم لصفوف الفريق اللاعب الكرواتي جون باك، ولاعب النور مهدي آل سالم. وينتظر حسم صفقة لاعب محلي، وآخر دولي.

اقتربت إدارة الوحدة من التوقيع مع المدافع عبدالإله العمري لاعب نادي النصر، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بسبب عدم اقتناع مدرب الفريق ماريو، بالمدافع البرازيلي ريناتو الذي شكل مع العمري الموسم الماضي ثنائيا قويا، قبل أن ينكشف ضعف دفاع الفرسان عقب هزيمتهم في المواجهة الودية المحلية أمام فريق جدة بهدف دون مقابل. وعلى صعيد استعداد فريق الوحدة لكرة اليد لمواجهة نادي تاواباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 28 من أغسطس الجاري في مستهل بطولة السوبر غلوب الدولية لكرة اليد التي ستقام بالمنطقة الشرقية، انضم لصفوف الفريق اللاعب الكرواتي جون باك، ولاعب النور مهدي آل سالم. وينتظر حسم صفقة لاعب محلي، وآخر دولي.

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