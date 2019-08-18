شكرا لقرائتكم خبر عن السومة من جديد: «أنا للأهلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) وجه المهاجم عمر السومة رسالة الى الجماهير الاهلاوية أكد فيها حبه للكيان الاهلاوي، وجدد السومة عبارته الشهيرة «أنا للأهلي والأهلي لي» في تأكيد على انتهاء الاختلاف الذي لم يصل لحدود الخلاف مع الجهاز الفني والإداري. وعلى صعيد التدريبات واصل الفريق الكروي الأول تدريباته مساء أمس بحضور المشرف العام الامير منصور بن مشعل واستهل الكرواتي الحصة التدريبية باجتماع مطول مع اللاعبين شدد من خلاله على أهمية التركيز في المرحلة القادمة. كما شهدت التدريبات مشاركة المدافع معتز هوساوي بحسب البرنامج المعد له.

وجه المهاجم عمر السومة رسالة الى الجماهير الاهلاوية أكد فيها حبه للكيان الاهلاوي، وجدد السومة عبارته الشهيرة «أنا للأهلي والأهلي لي» في تأكيد على انتهاء الاختلاف الذي لم يصل لحدود الخلاف مع الجهاز الفني والإداري. وعلى صعيد التدريبات واصل الفريق الكروي الأول تدريباته مساء أمس بحضور المشرف العام الامير منصور بن مشعل واستهل الكرواتي الحصة التدريبية باجتماع مطول مع اللاعبين شدد من خلاله على أهمية التركيز في المرحلة القادمة. كما شهدت التدريبات مشاركة المدافع معتز هوساوي بحسب البرنامج المعد له.

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