شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقدات المغمورة تفرض نجوم الموسم الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

على خلاف الموسم الماضي الذي كان علامة بارزة في استقطاب الأسماء العالمية إلى الملاعب السعودية ، سينحصر نجوم حفلة الدوري السعودي على اللاعبين الذين تم التعاقد معهم الصيف الماضي، بسبب غياب التعاقدات ذات الوزن الثقيل من الأسماء اللامعة سواء كلاعبين أو مدربين.

وكان في مقدمة حضور حفلة العام الفارط أسماء لمعت في مونديال روسيا أو من اللاعبين العالميين أمثال النيجيري أحمد موسى والمغربيان نورالدين إمرابط وكريم الأحمدي والبيروفي كاريلو والبرازيليان جوليانو وجوزيف دي سوزا والفرنسي قوميز وغيرهم من الأسماء التي منحت الدوري زخما إعلاميا وقوة فنية.

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ولم تقتصر التعاقدات الموسم الماضي على اللاعبين المميزين بل تجاوزتها للأسماء التدريبية العالمية على غرار البرتغالي خيسوس والأرجنتينيين رامون دياز وبابلو غويدي والبارجوياني آرسي والبليجيكي فرانك فيركاوترين وغيرهم، بيد أن هذا الصيف لم يحفل بأسماء لامعة لا على مستوى اللاعبين ولا المدربين، فالهلال مثلا تعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو والأهلي تعاقد مع الصربي برانكو مدرب الاتفاق السابق، فيما يعتبر مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا هو الأفضل كاسم وقيمة فنية بين مدربي الدوري.

وحتى على مستوى ميركاتو هذا العام لم يكن يحمل الزخم من التعاقدات، والتي جاءت معظمها أسماء فنية مغمورة ليست بذات الثقل الفني للصيف الماضي محليا وعالميا.

وتستعدّ الأندية السعوديّة للدخول بقوّة معترك الدوري بنسخته الجديدة لأوّل مرّة بـ16 رئيسا منتخبا، بعد أن أتمّت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعيّاتها العموميّة وانتخاب مجالس الإدارة لمدّة 4 سنوات؛ وهو ما سيضفي مزيدا من الاستدامة الإداريّة والماليّة التي ستنعكس على مستوى تنافسيّة الدوري بشكل إيجابي.