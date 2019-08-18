شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية السعودية.. 3 مقاعد آسيوية ثابتة لعام 2022 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)ساهم الحضور القوي لممثلي الوطن الاتحاد والنصر والأهلي والهلال في دور المجموعات ومن ثم دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في ضمان الأندية السعودية مكانا ثابتا بدوري أبطال آسيا إلى عام 2022 بـ3 مقاعد مباشرة، ومقعد في مرحلة الملحق، وتمثل هذه المقاعد الحد الأعلى المسموح لأي اتحاد آسيوي في البطولة.
ورفعت الأندية الأربعة النقاط السعودية في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية القارية، حيث خاضت الفرق الأربعة 31 لقاء، وحققت الفوز في 19 مباراة.
وعبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن سعادته، مقدما شكره وتقديره للأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد المستويات المميزة التي توجت بوصول 3 أندية للدور ربع النهائي، آملاً أن يشهد النهائي حضورا وتتويجا لفرقنا، لتأكيد المستويات الكبرى للكرة السعودية.
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