شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد الحسين مطلب نصراوي في الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) وجهت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات خاصة إلى إدارة ناديها، للتعاقد مع اللاعب السوري جهاد الحسين لاعب نادي التعاون السابق. وجهت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات خاصة إلى إدارة ناديها، للتعاقد مع اللاعب السوري جهاد الحسين لاعب نادي التعاون السابق. وطالبت الجماهير بسرعة التعاقد معه للمشاركة في الأدوار القادمة كلاعب آسيوي سيخدم الفريق في هذه البطولة، خصوصا أن الوقت ضيق جدا وقد لا يسعف الإدارة للتعاقد مع لاعب آسيوي آخر خاصة في ظل عدم استفادة النصر من خانة اللاعب الآسيوي بشكل جيد بحكم أن الحارس الأسترالي براند جونز هو من شارك في دور المجموعات ودور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، ولم يقدم المستويات التي تجعل من صناع القرار في النصر يتمسكون به للمشاركة في هذه البطولة.



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