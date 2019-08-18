شكرا لقرائتكم خبر عن «بدل» تحسم الشوط الرئيسي.. و«مداهم» الأسرع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

انطلقت (السبت) منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي خصصت لسن الحقايق بمسافة 3 كم، حيث شهدت هذه الأشواط، التي بلغ عددها 16شوطا، منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمظمرين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل «مداهم» لجابر المري أفضل توقيت 4:29:42، فيما أحرزت «بدل» لسعيد المري لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:34:71. وحقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان (ولد متعب) لعلي المري بعد احتلاله المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83، بينما خطفت (الماهرة) لعلي الجربوعي الشوط الثالث بـ4:33:51، و(مداهم) لجابر الجابر المري الشوط الرابع بـ 4:29:42، و(سلام) لصالح اليامي الشوط الخامس بـ 4:33:395، بينما حقق (قناد) لفليح العنزي الشوط السادس بزمن قدره 4:31:58.

وفي الشوط السابع جاء (تكريم) لعبدالهادي الغفراني المري أولا بزمن 4:30:68، وخطف (إرسال) لأحمد السويدي الشوط الثامن بزمن 4:36:93، وفي الشوط التاسع (بلشة) لفيحان آل رشيد بزمن 4:30:74، والشوط العاشر (مبلش) لربيع خميس صالح الهمامي 4:33:49.

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من جهة أخرى، كشف عدد من ملاك الإبل أن الأشواط التنشيطية فرصة لملاك الهجن لقياس مدى قوة سباقات هجنهم استعدادا للحدث الكبير في السباق الختامي.

ولفت مالك الهجن محمد العتيبي إلى أنهم لن يضعوا جميع أوراقهم في الأشواط التنشيطية وإنما لقياس الجاهزية وجمع النقاط، مشيرا إلى مشاركة الهجن ذات اللياقة العالية والسريعة لتهيئتها للأشواط الختامية، والملاك يعرفون قدرات هجنهم وأيها الأقوى.

ولفت آخرون إلى أن التجهيزات والاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن تمت من شهر رمضان الماضي لما لهذا المهرجان من قوة كبيرة ويحمل اسما غاليا على نفوس الجميع، وتصل الجوائز الضخمة فيه إلى 53 مليون ريال.