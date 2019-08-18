شكرا لقرائتكم مصر للهوكى يواجة نظيره الجنوب أفريقى فى مواجهاته التصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يواجه اليوم الأحد، منتخب مصر للهوكى نظيره الجنوب أفريقى فى إطار ختام مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و يلتقى غانا أمس السبت.

وحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى الجمعة قبل أن يواجه غانا ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا اليوم.