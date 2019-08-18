شكرا لقرائتكم مصر للهوكى يواجة نظيره الجنوب أفريقى فى مواجهاته التصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يواجه اليوم الأحد، منتخب مصر للهوكى نظيره الجنوب أفريقى فى إطار ختام مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و يلتقى غانا أمس السبت.
وحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى الجمعة قبل أن يواجه غانا ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا اليوم.
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