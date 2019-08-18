شكرا لقرائتكم مصطفى السرتي يواجة الاسكتلندي أنجوس في نهائي بطولة شيبارتون للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه البطل المصري مصطفى السرتي لاعب وادي دجلة للاسكواش، منافسه الاسكتلندي أنجوس جيلامس في المباراة النهائية من بطولة شيبارتون الدولية للاسكواش المقامة فى استراليا.

وتأهل السرتي إلى المباراة النهائية ببطولة شيبارتون الدولية المفتوحة عقب فوزه على منافسه النيوزيلاندي إيفان ويليماز بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-8، 11-8.

يذكر أن مصطفى السرتى هو وصيف بطولة العالم لناشئين الإسكواش، التى أقيمت مؤخرا بماليزيا وتوج بها لاعب الأهلى مصطفى عسل وتقدر قيمة الجوائز المادية لبطولة شيبارتون الدولية بـ6 آلاف دولار.