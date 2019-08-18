شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق ملف "الميركاتو الصيفى" بـ "الضبة والمفتاح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف صفقات الصيف بالاكتفاء باللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الانتقالات الحالية وهم المالي آليو ديانج من مولودية الجزائر ومحمد مجدي قفشة من بيراميدز ومحمود متولي من الأسماعيلي بجانب تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيلفيد الإنجليزي.

وفي هذا الشأن علم "الخليج 365" أن مسئولى الاهلي أبلغوا الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بأن باب الانتقالات الصيفية في القلعة الحمراء تم إغلاقه مؤخراً ولن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد رغم أن البعض طالب بتدعيم عدة مراكز أخرى في الفريق أبرزها الهجوم والجبهة اليمنى.

وبذلك قررت إدارة القلعة الحمراء إغلاق ملف صفقات الصيف بعد ضم 3 لاعبين وتجديد إعارة رمضان صبحي.