شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز رباعى القوة الضاربة استعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يُجهز الجهاز الفنى للزمالك خلال الفترة الجارية الرباعى طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى، ثنائى خط الوسط بالأبيض، ومحمود علاء، مدافع الفريق، بجانب عبدالله جمعة، صانع ألعاب الزمالك الذى اعتمد عليه الفريق فى مركز الظهير الأيسر فى الموسم الماضى، للمرحلة المقبلة.

Advertisements

ويأتى تجهيز الرباعى خلال الفترة الحالية ضمن استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالى يوم الجمعة القادمة فى الدور التمهيدى بدورى أبطال إفريقيا بعد نهاية لقاء الذهاب بسباعية نظيفة لصالح الأبيض ثم مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم 28 من أغسطس الجارى، ضمن منافسات دور ربع النهائى ببطولة كأس مصر.

ويحتاج الزمالك لجهود الرباعى خاصة فى مباراة المقاصة خاصة إن الفريق الأبيض يبحث على الحفاظ على لقب الكأس للتتويج به تعويضًا عن خسارة لقب الدورى الممتاز للموسم المنقضى، بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة، فيما توج الأهلى باللقب عقب تصدره جدول الترتيب برصيد 80 نقطة.